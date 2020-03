Mens man har valgt at spare lyset væk på Holbækmotorvejen om natten, har det samtidig kørt på fuldt blus om dagen.

Og det forstår bilisterne, der i forvejen er trætte af det slukkede lys om natten, ikke. Ifølge Vejdirektoratet er det da også en fejl.

»Der er sket en teknisk fejl. Lyset skal ikke være tændt om dagen. Så snart der er styr på den tekniske fejl, vil lyset blive slukket,« siger Martin Østergaard-Nielsen, pressechef ved Vejdirektoratet, som ikke ved, om det allerede er blevet slukket.

Det paradoksale er, at man i et spareforsøg med mindre lys om natten tænder for lyset om dagen. Særlig fordi flere bilister har stået frem og fortalt til TV 2 Lorry, at de har været tæt på at køre galt på den mørke motorvejsstrækning.

Ifølge Martin Østergaard-Nielsen er det dog helt almindeligt med mørklagte motorveje om natten. »Det er reglen frem for undtagelsen, at der ikke er lys på motorvejene om natten. I Jylland er der for eksempel slet ikke lys på motorvejene om natten overhovedet.«

Forsøget med mørklagte motorvejsstrækninger omkring København skal køre i et år. I alt er lyset på 30 km motorvejsstrækning blevet slukket.

Det er ikke bilisterne, der skal evaluere forsøgsordningen. Men derimod Vejdirektoratet selv i samarbejde med uafhængige observatører fra Aalborg Universitet, der ikke selv kører på vejene om natten.

Forsøget vil ikke blive evalueret før september i år, når det er slut. Men Vejdirektoratet vil stadig lytte til de vrede bilisters kommentarer. »Der kommer ingen konklusioner, før forsøget er slut. Vi kigger løbende på, om ulykkestallet stiger, og så tager vi folks reaktioner til efterretning,« fortæller Martin Østergaard-Nielsen.