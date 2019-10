Hvorfor er det lige, at man pludselig sidder i en mindre kø på motorvejen og hastigheden ikke er i nærheden af 100? Årsagen kan ofte findes længere fremme.

Langt de fleste bilister har sikkert oplevet at se en lastbil længere fremme forsøge en overhaling, selvom den ikke rigtig kommer forbi.

Det er det, man kender som en elefantoverhaling, og det kommer bilister nu til at opleve langt færre af.

Det kom allerede frem for godt en måned siden, at Vejdirektoratet ønskede at udvide strækninger på motorveje, hvor lastbiler ikke må overhale.

Det skulle være 270 ekstra kilometer udover de 230, der er i dag. Så sammenlagt 500 kilometer i Danmark, hvor lastbiler ikke må overhale.

Det er noget, der glæder bilister, som ikke forstår, hvorfor lastbiler vil overhale.

»Det virker latterligt. Jeg tror, at man skal have siddet i en lastvogn i mange timer for at forstå, hvorfor det giver mening at overhale med tre kilometer i timen,« siger bilist Tony Nybo til TV 2 Øst.

Han påpeger specielt, at det kan få en rigtig god indflydelse på trafikken, at man forbyder lastbilers overhalinger.

Det kan nemlig få trafikken til at glide bedre.

TV 2 Øst har også snakket med afdelingslederen i Vejdirektoratet, Ivar Sande.

Han forklarer, at politiet faktisk har registreret færre uheld i de zoner, hvor der er forbud mod at lave de såkaldte elefantoverhalinger.

Forbuddet gælder i myldretiden fra klokken 6 til 9 og fra klokken 15 til 18.