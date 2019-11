Politiet har landet over haft travlt, da det i går var den berygtede J-dag. Dagen, hvor Turborgs julebryg bliver sluppet løs på hylder og bag bardiske.

Mens politiet vanen tro er massivt til stede og på udkig efter spritbilister, har de også blikket rettet mod fartdjævle. I Sønderborg fangede politiet i går et opsigtsvækkende tilfælde.

En person har fået ubetinget frakendelse af kørekortet efter at have kørt hele 123 km/t i en byzone.

I byzoner må man normalt køre 50 km/t. Overtrædelsen skete på Friheds Alle i Sønderborg.

Fartovertrædelser i den størrelsesorden er særdeles vigtigt at slå hårdt ned på, mener Søren Ørsted Pedersen, der er pressechef i Rådet for Sikker Trafik:

»Når folk kører 123 kilometer i timen i en byzone, hører det under en kategori af folk, der har taget en kalkuleret risiko og er så ligeglade med færdselsreglerne. Det mest effektive overfor dem er politiets jernnæve,« siger han.

Rådet for Sikker Trafik har til formål at lave kampagner og informere befolkningen om både regler for færdsel samt risici med at overtræde dem.

Når folk kører så stærkt som tilfældet fra Sønderborg, er der imidlertid ikke meget at gøre for Rådet for Sikker Trafik, fortæller Søren Ørsted Pedersen.

»Det er sådan nogle hastigheder, der er svære at nå gennem kampagner. Med kampagner kan vi nå dem, der kører for stærkt, men her er vi oppe i en kategori, hvor det er en sag for politiet,« siger han:

»Der kan være folk, der bevidst kører med meget høje hastigheder. Det er nogle af dem, som vi plejer at sige, er uden for pædagogisk rækkevidde. Der er det vigtigt, at politiets kontrol er der.«

Ved en ubetinget frakendelse af kørekortet, skal man aflevere sit kørekort til politiet og mister retten til at tage et nyt i en periode, der strækker sig fra seks måneder til 10 år.

Søren Ørsted Pedersen fortæller, at de fleste fartulykker sker ved lavere hastighedsoverskridelser, da det er dem, der er flest af, men slår fast om personen fra Sønderborgs kørsel: »Det er en fuldstændig vanvittig hastighed.«.