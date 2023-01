Lyt til artiklen

To børn er fredag aften kørt til tjek på skadestuen efter et bilsammenstød i Helsinge på Nordsjælland.

Helt konkret sad de to børn på bagsædet i den ene af de to biler, der er kørt sammen i udkørslen fra Skovgårdsvej til Kildevejen i Helsinge.

»Vi får anmeldelsen klokken 18:33 om, at to personbiler er kørt sammen. Det drejer sig om vigepligt, der ikke er blevet overholdt. To børn er kørt til tjek på skadestuen sammen med deres forældre,« siger Christian Illum, der er vagtchef hos Nordsjællands Politi.

Han oplyser, at de to børn ikke er kommet alvorligt tilskade, da der er tale om, at de skal til et tjek på skadestuen.