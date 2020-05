Hovedstadens beredskab er tilstede ved motorring fire i nordgående retning ved Albertslund, hvor man er ved at slukke en bilbrand.

Det skriver Hovedstadens beredskab på Twitter.

»Klokken 16:35 modtager vi en anmeldelse om en bil i brand på stedet. Vi kender dog ikke årsagen til branden endnu,« siger Thomas Christensen, der er vagthavende ved Vestegnens Politi til B.T.

Han fortæller , at man i skrivende stund godt kan passere uheldsstedet i ét vognspor, men det kan blive nødvendigt at lukke motorvejen, når oprydningsarbejdet begynder.

Den vagthavende forklarer videre, at politiet er til stede, mens et par brandbiler er i færd med at slukke branden.

Der er ikke nogen personer, der er kommet til skade i forbindelse med branden.

Opdateres...