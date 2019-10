Storebæltsbroen er lige nu lukket i vestgående retning mod Fyn.

Det skyldes, at der er brand i en bil på Højbroen.

»Vi får en anmeldelse mandag kl. 9.21 om, at der står en bil på broen omspændt af flammer, og der beslutter Storebæltsforbindelsen, at man vil lukke broen i vestgående retning for al trafik,« siger vagtchef ved Sydsjællands politi til B.T.

Broen er lukket af for al trafik ved betalingsanlægget.

Det vides endnu ikke, hvornår broen vil åbne igen.

Opdateres..