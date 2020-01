En ATK-vogn kom onsdag på overarbejde i den lille sydsjællandske by Glumsø - på et tidspunkt hvor der var skolebørn på gaden.

Mere end hver fjerde bilist kørte for stærkt, og det vækker dyb bekymring hos politiet.

»ATK-vognen holdt lige ved et kryds på Nyvej, hvor der også er en fodgængerovergang. Alligevel blev der kørt alt, alt for stærkt. Det er stærkt bekymrende – og kan let komme til at betyde ulykker med dræbte eller alvorligt tilskadekomne,« siger Erik Mather, som er leder af færdselspolitiet ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til TV2 Øst.

Han er 'rystet' over, at så mange bilister tilsyneladende er ligeglade med fartgrænserne, når de kører igennem Glumsø - hvor der er mennesker på gaden.

Trafikkontrollen fandt endda sted i tidsrummet 11.50 til 17.15, så der har været skolebørn på vej hjem, mens folk blev taget for at køre for stærkt gennem byen.

Den værste fartsynder racede igennem Glumsø med 106 km/t i en byzone, hvor fartgrænsen er 50 km/t - og det får konsekvenser.

Vedkommende får frataget kørekortet og skal op til en ny køreprøve. I alt får 127 af 487 bilister, der blev målt af ATK-vognen, en fartbøde, mens 16 også får et klip i kørekortet.

Politiet lover at vende tilbage til Glumsø. Ikke for at stange trafikbøder ud, men af hensyn til borgerne i byens sikkerhed.