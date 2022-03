Er man hyppigt rejsende mellem Aalborg og Aarhus, har det ikke været nogle gode uger. Eller et godt år for den sags skyld.

Signalerne ved Fårup, nærmere bestemt mellem Hobro og Randers, har drillet gevaldigt på det seneste.

Og det har de faktisk gjort det meste af året. Det skyldes et gammelt sikringsanlæg, og Banedanmark arbejder på højtryk på at udbedre fejlen.

»Vi har af flere omgange haft alle med viden på området til at finde de bagvedliggende årsager. I forlængelse heraf har vi blandt andet skiftet mange komponenter i anlægget,« oplyser Christian Munksgaard, områdechef for Infrastruktur Sikring i Banedanmark i et skriftligt svar til B.T.

Togdriften på strækningen har også været præget af forsinkelser og aflysninger i indeværende uge. Senest fredag startede det godt ud, men klokken 08.30 var der igen problemer, som påvirkede den kollektive morgentrafik.

Trods det intensive arbejde har det altså endnu ikke kastet en langsigtet løsning af sig, hvilket Christian Munksgaard beklager.

»Vi beklager naturligvis for de store gener, det har haft for passagererne på strækningen.«

Banedanmark kan ikke give nogle udsigter på, hvornår sikringsanlægget igen kører som det skal, og forklarer desuden, at de i de her år arbejder på at udskifte gamle sikringsanlæg i hele landet, og som altså har aftjent deres værnepligt.

Torsdag var DSB også ude at beklage for de forsinkede og aflyste tog, og gjorde det her klart til Nordjyske, at det altså ikke var togene, men derimod driften, som fik togene til at snegle sig frem eller holde stille.

»Det er selvfølgelig dybt frustrerende for os og vores kunder, og vi har overvejet, om vi skal indsætte busser på strækningen i stedet. Men der kører stadig IC-tog, og de er mere komfortable og i sidste ende alligevel hurtigere end en bus,« forklarede informationschef i DSB Tony Bispeskov til avisen og uddybede:

»Banedanmark har givet os mange forskellige forklaringer, men diagnosen er svær at stille, for ellers ville vi jo have løst problemet for længst.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Banedanmark om DSB’s overvejelser om togbusser og frustrationen over den manglende udbedrelse af skaden, men de har ikke ønsket at forholde sig til det på nuværende tidspunkt.