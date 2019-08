»Det har ikke været vores bedste dag«.

Banedanmarks sektionschef, Axel Petersen, lægger sig fladt ned, da B.T. ringer og spørger, hvordan det kan være, at S-togene fredag blev ramt af op til flere fejl på signaler, sporskifter samt en nedfalden køreledning.

På grund af de tekniske udfordringer på S-togsnettet måtte flere passagerer forlænge deres rejse.

Allerede fra morgenstunden fredag kørte der færre S-toge på Linje A og E pga. fejl på signalerne ved Vallensbæk.

Senere var der så fejl ved et sporskifte på Herlev station, som betød, at linje H blev aflyst. Derudover kørte færre tog på linje C. Tog mellem Ballerup og Vanløse blev aflyst.

Endelig måtte passagerer på vej til og fra Nordsjælland væbne sig med ekstra god tålmodighed på grund af en nedfalden kørenedlednig, som betød, at de skulle en tur med togbus mellem Allerød og Hillerød.

»Det sker heldigvis sjældent, at vi er så hårdt ramt. Vi håber ikke, vi får sådan en dag igen, for når vi rammes flere steder, rammer det jo mange mennesker,« siger Banedanmarks sektionsleder.

Axel Petersen fortæller, at Banedanmark så vidt muligt ved den slags uheld forsøger at opretholde togdriften, blot med færre tog, så færrest muligt passagerer bliver forsinkede. Det vil sige, at togene i stedet for at køre hvert 10. minut visse steder på strækningerne kører hvert 20. minut.

Banedanmark kender endnu ikke årsagen til den nedrevne køreledning på stærkningen mellem Hillerød og Allerød, men er lige nu ved at undersøge det.

»Når vi har fundet ud af det, vil vi foretage nogle tiltag, som gør, at det ikke sker igen,« siger Axel Petersen.

På strækningen ved Herlev og Frederikssund skyldes problemerne ifølge sektionschefen noget vedligehold fra natten.

Ønsker man at klage over de forsinkede tog, skal man rette henvendelse til DSB.