Der er problemer med jernbaneoverskæringer flere steder i Jylland på grund af det uvejr, som har ramt landet tirsdag.

Det bekræfter Banedanmark efter, at Midt- og Vestjyllands Politi har tweetet om problemer med at få bomme ved jernbaneoverskæringer til at gå ned, som de skal, når togene kører forbi.

Banedanmark oplyser over for B.T., at der lige nu er problemer ved fire jernbaneoverskæringer på grund af lynnedslag tidligere mandag.

Det drejer sig, oplyser man, om tre jernbaneoverskæringer ved Herning samt en enkelt ved Skive.

Regnen har ramt hele Danmark mandag. Her er det turister i Nyhavn, der trodser regnen. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Regnen har ramt hele Danmark mandag. Her er det turister i Nyhavn, der trodser regnen. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Banedanmark har lige nu to hold af teknikere sendt ud for at løse problemerne.

Man forventer, at overskæringen ved Skive er tilbage i normal drift omkring kl. 18.00-18.30.

I Herning forventer man at have problemet løst omkring kl. 19.30-20.30.

Det er tilgået politiet, at bommer ved jernbaneoverskæring i hele landet kan være påvirket af det kraftige uvejr og derfor ikke lukker ned. Tog kører med nedsat fart under brug af hornet, men udvis gerne selv agtpågivenhed ved passage #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) June 26, 2023

I mellemtiden kører tog på de pågældende strækninger med nedsat hastighed og under brug af hornet.

Man opfordrer dog fra Midt- og Vestjyllands Politis side til, at borgere, som oplever jernbanebomme, som ikke går ned, udviser agtpågivenhed.