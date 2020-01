Det kan godt svare sig at være opmærksom på Brobizz-regningen, når man har passeret betalingsanlægget ved Storebæltsforbindelsen.

Særligt, hvis man kører i en lille bil. En udskiftning af anlæggets motor har nemlig ført fejl med sig.

Det skriver Fyens Stiftstidende, der har talt med en kvinde, der kom til at betale 194 kroner i stedet for de korrekte 101 kroner - flere gange. Fejlen skyldtes, at anlægget havde registreret hendes bil forkert.

Biler med en længde under tre meter betaler nemlig samme afgift som motorcykler - 101 kroner - mens almindelige personbiler betaler lige knap 200 kroner.

Og da kvinden kører i en Toyota iQ, hører hendes bil altså under første kategori.

Hun havde da heller ikke problemer med at få pengene refunderet, da hun henvendte sig til kundeservice.

Og Palle Nygaard, driftsleder for betalingsanlægget, opfordrer andre, der har oplevet problemet, til at gøre det samme.

Han erkender, at der i øjeblikket er nogle udfordringer med anlæggets evne til at klassificere biler. Han kender ikke problemets konkrete omfang, men med 35.000 passerende dagligt kan det blive til nogle stykker, siger han.

Problemerne skyldes, at motoren i anlægget henover efteråret er blevet skiftet ud, og systemet skal derfor lige finjusteres.

Han vil dog ikke afvise, at der også ude i fremtiden kan opstå den type fejl.

»Vi vil altid have nogle få promiller, som klassificeres forkert. Vi arbejder på, at det er så få som muligt, og vi har nogle forbedringer i det nye år,« siger han til Fyens Stiftstidende og fortsætter:

»Vi kan prøve, om vi kan opdage og rette nogle fejl, inden de når ud til kunderne - men det er et nyt system, så vi beder om en lille smule tålmodighed. Men jeg tror bestemt på, at det bliver bedre.«