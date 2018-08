Sammenligningsportalen Samlino.dk har lavet en gennemgang af offentlige profiler på de sociale medier Snapchat og Instagram. Og der er mange eksempler på danskere, der tager billeder eller filmer, mens de kører bil.

B.T. har taget kontakt til en af bilisterne. 20-årige Anine Johansen fortæller, hvorfor hun synes, at hendes selfier og videoer bag rattet alligevel kan retfærdiggøres.

»Jeg kører kun steder, hvor jeg kan se, at der ikke er nogen biler. Jeg kører omkring 30 kilometer i timen, og så bremser jeg helt ned, når jeg gør det. Jeg kører ikke, så det bringer andre i fare. Jeg er ligeglad med min egen fare,« siger 20-årige Anine Johansen, der til daglig er i lærling som maler.

On my way to work** miss working in the weekends #painter #girl #driving #drive #sunshine #happy #love #instagood #peace #maler #pige #kørende #glad #video #selfie Et opslag delt af Anine Johansen (@anine_bygningsmaleren) den 5. Maj, 2018 kl. 5.05 PDT

Samlino har over en periode på syv dage fundet 65 eksempler på offentlige videoer og billeder af bilister, der bruger Snapchat under kørslen. En søgning på Instagram gav yderligere 23 billeder og videoer indenfor de seneste tre måneder.

»Det kan være til fare for mig selv. Men så længe det ikke bringer andre i fare. Jeg har min mobil på selve rattet, og så holder jeg egentlig øje med vejen samtidig med, at jeg filmer. Det er jo ikke fordi, at jeg stirrer direkte ind i kameraet hele tiden,« siger Anine.

»Jeg fortsætter sgu nok, indtil jeg får børn,« siger 20-årige Anine Johansen, der til daglig er i lærling som maler. Foto: Anine Johansen Vis mere »Jeg fortsætter sgu nok, indtil jeg får børn,« siger 20-årige Anine Johansen, der til daglig er i lærling som maler. Foto: Anine Johansen

I en tredjedel af alle trafikulykker er uopmærksomhed en afgørende faktor. Så kør bil, når du kører bil, lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik.

»Det der med, at man siger, at man kun kører 30-40-50 kilometer i timen, så kan man godt gøre det. Det er virkelig en dårlig vane, man skal lægge fra sig. Det er ikke kun ulovligt, men der kan virkelig ske nogle alvorlige ulykker,« siger Jesper Søndergaard Hemmingsen, dokumentationskonsulent hos Rådet for Sikker Trafik og uddyber:

»Man skal jo også have telefonen op af lommen. Og hvis det er lige de par sekunder, hvor en cyklist kører ud på vejen, eller et barn løber efter en bold, så er det der, ulykken opstår. Der er trafikken en utaknemmelig læremester. Fordi man kan godt begå en fejl mange gange, uden at der sker noget. Men når det så endelig går galt, går det rigtig meget galt.

KAN i HOLDE TIL DET !!!! Jeg er på en lille udflugt til Jylland igen og det er bare spontant . Nå min spillefilm er sadigvæk udskudt . Men det gør ikke noget fordi jeg får min nye bil i uge 34 og jeg glæder mig helt vild . Men det kan i høre mere om i video Rigtig god dag/aften til dig @hr.ranch #movietime #moviestar #musikvideo #spillefilm #actor #actorindenmark #nybil #bmwdanmark #bmwmseries #bmw118dsport #usa #hollywood #detervildt #madsranch #detvarsatans # #jylland Et opslag delt af Mads Ranch (@hr.ranch) den 24. Jul, 2018 kl. 7.57 PDT

Det prøvede Mads Ranch på egen krop, da han for to uger siden kørte ind i en forankørende bil på motorvejen. Det skete, efter han havde filmet videoen ovenover.

»Jeg skulle tage et billede, jeg skulle sende til min kammerat. Men da jeg tager mobilen op, får jeg ikke lige kigget mig foran, og så støder vi ind hinanden. Heldigvis skete der ikke noget med hverken mig eller den anden bilist. Men der skete noget med bilerne,« siger Mads Ranch.

24-årige Mads Ranch har lært sin lektie efter et trafikuheld. Fremover vil han ikke filme under bag rattet. Foto: Mads Ranch Vis mere 24-årige Mads Ranch har lært sin lektie efter et trafikuheld. Fremover vil han ikke filme under bag rattet. Foto: Mads Ranch

Ifølge Rådet for Sikker Trafik mistede 283 livet i perioden 2011-2015, fordi en eller flere af de involverede var uopmærksom på ulykkestidspunktet. 24-årige Mads Ranch, der til daglig arbejder som vagt i et sikkerhedsfirma, har efter episoden lært sin lektie.

»Det er dumt. Det er også derfor, jeg er stoppet med det. Jeg har jo fået en form for lærestreg,« siger Mads Ranch.

Det er ikke tilfældet med Anine Johansen. Hun er sikker på, at det ikke kommer til at gå ud over andre end hende. Derfor ser hun ikke nogen umiddelbar grund til at stoppe, selvom det kan nå at ændre sig i fremtiden.

»Jeg fortsætter sgu nok, indtil jeg får børn, eller indtil jeg har nogle andre at tænke på end mig selv. Det er sgu lige meget, hvad der sker med mig. Så længe det ikke går ud over andre. Hvis jeg ser en bil komme, så slukker jeg mobilen med det samme,« siger Anine Johansen.