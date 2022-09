Lyt til artiklen

En ambulance har natten til mandag været involveret i et færdselsuheld i Kolding.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til B.T.

Sammenstødet skete kl. 1.14 i den nordlige del af byen ved Vejlevej og Ny Esbjegvej – det er trafikkrydset ved Kolding Storcenter.

Her blev ambulancen, der kørte uden udrykning, ramt af en personbil, som ifølge politiet foreløbige oplysninger kørte over for rødt lys.

Ambulancen blev siden bygseret op på en Falckbil. Foto: Presse-fotos.dk

Ambulancen blev ramt med så voldsom kraft, at den væltede om på siden.

Også personbilen havde voldsomme skader i forenden.

Politiet oplyser dog, at der ingen personskade skete i forbindelse med sammenstødet mellem de to køretøjer.

Føreren af personbilen var en 21-årig mand fra Aarhus.

Også personbilen blev beskadiget. Foto: Presse-fotos.dk

»Han blev taget med og fik udtaget blod med mistanke om påvirkning af alkohol eller stoffer,« siger vagtchef John Skjødt.

Ambulancen blev siden genrejst og bugseret væk på en Falckbil.