En personbil og en lastbil er stødt frontalt sammen på Hovedvej 13 ved Hvam Station nord for Viborg.

Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi søndag morgen.

- Der er ingen døde, men føreren af personbilen er tilskadekommen, og vi kender ikke tilstanden på vedkommende endnu, siger vagtchefen.

Det er ikke muligt at få oplyst køn eller alder på den tilskadekomne.

Vejen er spærret i forbindelse med færdselsulykken, mens rednings- og oprydningsarbejdet foregår.

Der er mulighed for omkørsel via Hvam Stationsby.

Alvorligt færdselsuheld på hovedvej 13 v. Hvam Stationsby nord for Viborg. Vejen er pt. spærret. Mulighed for omkørsel via Hvam stationsby. Pt. ikke yderligere. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) September 20, 2020

/Ritzau/