Nordsjællands Politi melder om et alvorligt uheld på Hillerødmotorvejen.

Det betyder, at Hillerødmotorvejen er spærret mellem Kollerødvej og Roskildevej i begge retninger - kl. 16.04 blev nordgående vognbane åbnet.

Nordsjællands Politi fortæller på Twitter, at uheldet skyldes, at to personbiler er kørt frontalt sammen.

En person er fløjet til behandling på Rigshospitalet med helikopter.



B.T. har været i kontakt med vagtchef hos Nordsjællands Politi Henrik Alstrup.

»Vi har fået oplyst af lægerne på stedet, at det er alvorligt,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Henrik Alstrup og fortsætter:

»En person er fløjet til Rigshospitalet med helikopter, en anden person er kørt på skadestuen og en tredje er uskadt. »

Billederne på stedet viser, at der har været ild i en personbil.

Der cirkulerer en helikopter over stedet for ulykken, og der er flere ambulancer til stede.

Vejdirektoratet fortæller følgende som trafiksituationen:



'Man må forvente forlænget rejsetid resten af eftermiddagen,' lyder det fra Vejdirektoratet.

»Oprydningsarbejdet på stedet er længervarende, så der går noget tid endnu, før vi kan åbne helt op,« fortæller Henrik Alstrup.

Nordsjællands Politi appellerer i samme henseende om tålmodighed på strækningen, hvor nogle biler er begyndt at vende om og kører over spærreflader og -linjer.

»Vi får mange henvendelser om bilister, som vender over spærreflader og -linjer. Det er ulovligt og skaber fare for andre.«

»Oplever vi denne adfærd ude på stedet, vil vi uddele bøder for det.«



»Vær i stedet tålmodige og følg vores anvisninger på stedet,« skriver vagtchefen på Twitter.

Opdateres..