Et alvorligt færdselsuheld har onsdag morgen ramt det sønderjyske.

Ved Rødekro er en scooter og en bil kørt sammen.

Lige nu er vejen spærret.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet skriver desuden, at man skal forvente, at Nr. Hostrupvej ved Nr. Hostrup, hvor ulykken er fundet sted, er spærret 'i et stykke tid'.

Der opfordres fra politiets side til, at man viser hensyn på strækningen.

Det står endnu ikke klart, hvad der præcis er sket i forbindelse med ulykken.

Opdateres ...