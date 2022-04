Der er sket et alvorligt færdselsuheld på Sjællandsbroen.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Over for B.T. forklarer vagtchef Henrik Stormer, at det er en alvorlig ulykke.

»Det er kritisk. Der er tale om en lastbil, som har ramt en fodgænger.«

TV 2 Lorry skriver, at der var tale om en 17-årig cyklist, som nu er afgået ved døden efter at være involveret i den alvorlige trafikulykke på Sjællandsbroen i København.

»De pårørende er underrettet,« siger vagtchef Henrik Stormer til TV 2 Lorry.

Artiklen opdateres …