Lørdag aften er Københavns Politi massivt til stede ved Bellahøj Svømmehal.

Det skyldes, at der er sket et meget alvorligt færdselsuheld på stedet.



Det bekræfter vagtchefen hos Københavns Politi over for B.T.

»Vi er derude til et meget alvorligt færdselsuheld, og mere kan jeg ikke sige,« fortæller Espen Godiksen.



Billeder fra stedet viser, at flere patruljer er på stedet.

Herudover kan man se, at vejen ved svømmehallen er spærret af.



Politikredsen kan ikke fortælle yderligere om sagen for nu.

B.T. følger sagen.