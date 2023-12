Søndag aften har der været, hvad politiet kalder et alvorligt færdselsuheld syd for den Nordvestsjællandske by Mørkøv.

Det skriver Midt- og Vestsjællandspoliti på det sociale medie X.

Klokken 18:26 skriver politiet på X, at føreren er afgået ved døden.

Der er tale om en 31-årig mand, og de pårørende er underettet.

Ulykken har fået politiet til at spærre Skamstrupvej i begge ender, og det mener politiet vil vare til klokken 19.15 søndag aften.

»Vi skal have frigjort manden, og så skal bilinspektøren arbejde. Vi åbner ikke, før han er færdig,« sagde vagtchef ved Midt- og Vestsjællandspoliti, Lars Galasz, til B.T. tidligere søndag aften.

Politiet ved ikke på nuværende tidspunkt, hvordan ulykken konkret forløb sig.

Men de undersøger, at der er tale om et solouheld, og at det kan have at gøre med de store mængder sne, der er faldet rundt i landet - og også i Mørkøv - i løbet af dagen.

Politiet skriver, at der er isglat på vejen.