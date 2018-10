En 43-årig mand er lige nu i kritisk tilstand efter en soloulykke på Ribevej i Rødekro.

Klokken 18.18 får vi en anmeldelse fra en borger på stedet, der fortæller at en personbil er kørt galt, og at der er ild i den. Borgeren formår at få slukket branden, men så kan han konstatere, at der sidder en person i bilen, som er tilskadekommen,« oplyser Nikolaj Hølmkjær, der er vagtchef i Syd- og Sønderjyllands Politi, til B.T.

Herefter tog beredskabet ud til ulykkesstedet, hvor de fik reddet manden ud af bilen.

Han blev kort efter fløjet i helikopter til Odense Universistetshospital, hvor han lige nu er indskrevet. I kritisk tilstand.

Politiet kan ikke oplyse mere, end at manden stadig er i kritisk tilstand.

De pårørende er underrettet.

Opdateres..