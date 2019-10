Et alvorligt færdselsuheld har onsdag morgen ramt det sønderjyske.

Ved Rødekro er en scooter og en bil kørt sammen.

Lige nu er vejen spærret.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

»Helikopteren er lige landet derude. Og nu skal den unge mand - han er 18 år - formentlig flyves til Odense til behandling,« det siger vagtchef Søren Stragaard til B.T.

»Han er alvorligt tilskadekommen, men meget mere ved vi ikke lige nu.«

»Vi giver lige vores folk på stedet ro til at arbejde derude,« siger vagtchefen.

På Twitter skriver politiet skriver, at man skal forvente, at Nr. Hostrupvej ved Nr. Hostrup, hvor ulykken er fundet sted, er spærret 'i et stykke tid'.

»Vi skal have en bilinspektør ud til stedet for at finde ud af, hvad der præcis er sket,« uddyber vagtchefen.

Der opfordres fra politiets side til, at man viser hensyn på strækningen.

I en opdatering på Twitter oplyser politiet, at de pårørende er underrettet i sagen.

B.T. følger sagen.