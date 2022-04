Fredag morgen er der sket en alvorlig trafikulykke på Vestre Ringvej nord for Regnemark på Sjælland.

Det betyder, at vejen i øjeblikket er helt spærret.

Det skriver Midt- og Vestjælland på Twitter.

Politiet opfordrer bilisterne til at søge andre veje nord for Dalbyvej og syd for via byen Regnemark.

Opdateres...