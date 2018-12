Vestmotorvejen ved Borup i retning mod Køge er spærret.

'Der er helt spærret på E20 Vestmotorvejen efter <34> Borup i retning mod Køge pga. et uheld,' skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Også Midt- og Vestsjællands Politi skriver på Twitter om uheldet, som er sket i østgående retning.

Billeder fra ulykkesstedet viser, at en personbil er kommet delvist ind under en lastbil.

Alvorlig ulykke på Vestmotorvejen. Foto: Mathias Øgendal Vis mere Alvorlig ulykke på Vestmotorvejen. Foto: Mathias Øgendal

Midt- og Vestsjællands Politi har mandag aften ikke besvaret opkald til politikredsens pressetelefon.

Det er endnu uvist, hvor alvorlig ulykken er med hensyn til personskade.

De opfordrer bilister til senest at køre af ved <34> Borup for at undgå at blive fanget i køen.

Vejdirektoratet forventer, at vejen tidligst er genåbnet kl. 23:00.

