Mandag aften blokerer en ulykke trafikken på en af de store indfaldsveje i Aarhus.

En personbil og lastbil er stødt sammen i krydset mellem Marselis Boulevard og Skanderborgvej.

Det oplyser Østjyllands Politi til B.T.

Ulykken er så voldsom, at beredskabet må skære bilen op for at fjerne minimum en passager i bilen. Det er brandvæsnet i gang med i skrivende stund.

»Der er en teknisk fastklemt i personbilen, som brandvæsnet klipper taget af på for at få vedkommende ud,« siger Christian Riis, vagtchef hos Østjyllands Politi.

I alt var der fire voksne personer i bilen og en enkelt i lastbilen.

»Derfor er der sendt fire ambulancer ud, og det ser voldsomt ud. Alle fire tages med til kontrol på Skejby Hospital, men man forventer ikke, at nogen er kommet noget alvorligt til,« siger Christian Riis.

Lastbilen har ikke umiddelbart fået nogle alvorlige skader, og den holder nu i bussporet i siden af vejen.

Mens beredskabet arbejder på at frigøre den fastklemte i personbilen, holder den i krydset. Trafikken dirigeres langsomt uden om ulykken.

Det giver forsinkelser og kødannelse, der er tungest i udadgående retning af Skanderborgvej.

Når bilisten er reddet ud af den forulykkede bil, vil den også blive flyttet til siden af vejen. Derefter forventer politiet, at trafikken vil glide frit igen.

Opdateres...