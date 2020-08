To biler blev involveret i en voldsom ulykke på E55 Gaabensevej på Falster i forbindelse med en overhaling.

De to biler kørte frontalt sammen mellem Gedser mod Farø mellem Stubberup og frakørsel mod Byskov omkring klokken otte lørdag morgen.

Det skriver TV2 Øst.

Der er meldinger om, at der er alvorligt kvæstede, og efter ulykken var der da også flere ambulancer og en lægehelikopter på ulykkesstedet.

»Der er et omfattende redningsarbejde i gang, og vi vil meget gerne opfordre til, at alle giver redningsarbejdere og politiet plads og ro til at arbejde på ulykkesstedet,« siger politiets vagtchef Kent Edvardsen til tv-stationen.

Vejdirektoratet oplyser, at vejen er spærret, mens politi og redningsmandskab arbejder på stedet.

Vejdirektoratet forventer først, at vejen åbner igen omkring klokken 11.

B.T. følger sagen....