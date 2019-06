Et færdselsuheld på Stillingevej i Øster Stillinge mandag aften har medført alvorlig personskade.

Det oplyser vagtcehfen hos Sydsjælland- og Lollands Falsters Politi.

»Der er en alvorlig personskade - hvad alvorlig betyder, har jeg endnu ikke fået meldinger om,« siger vagtchefen Stefan Jensen.

Han fortæller, at der lige er landet en lægehelikopter ved ulykkesstedet.

Færdselsuheldet skete, da en personbil og motorcykel kørte sammen på Stillingevej i Øster Stillinge ved Slagelse.

Præcis hvad der gik forud for ulykken, ved politiet endnu ikke.

En bilinspektør er på vej til stedet for at afklare de nærmere omstændigheder for ulykken.

Vejen er i den forbindelse spærret i begge retninger.

Hvornår den bliver genåbnet, kan vagtchefen ikke oplyse på nuværende tidspunkt.

Der opfordres derfor til, at blister i området finder alternative ruter.

Hvor mange personer, der har været involveret i ulykken, kan politiet på nuværende tidspunkt ikke oplyse.

Opdateres...