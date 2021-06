En lastbil og en personbil er torsdag eftermiddag klokken 13.51 stødt sammen på Hillerødmotorvejen.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.



Trafikken er spærret i begge retninger.



Derudover er der også spærret ved Nymøllevej og Kollerødvej.

Alvorligt færdselsulykke. En lastbil og en personbil er klokken 13.51 stødt sammen på Hillerødmotorvejen ved Allerød. Trafikken er spærret i begge retninger. Vi opdaterer her, når der er yderligere #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) June 17, 2021



Politiet forsøger at vende trafikken for at komme køen til livs.



Hvis man er strandet i køen, skal man afvente deres anvisninger.



Klokken 14.31 kommer meldingen, at de regner med at strækningen vil være spærret hele eftermiddagen.

Opdateres ...