Tirsdag aften er der sket et alvorligt uheld på Hobrovej i Aalborg.

En personbil er kørt med høj hastighed ind i en lygtepæl.

Det siger vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Chaufførens tilstand er ukendt for nuværende, det vides heller ikke om andre er involveret.

Mediet skriver, at politiet har flere patruljer på stedet, og det betyder, at Hobrovej spærret fra Over Kæret i syd til Ny Kærvej i nord.

Man afventer nu en bilinspektør, som skal klarlægge hændelsesforløbet.

Årsagen til trafikulykken er endnu ukendt.

Politiet oplyser, at man skal finde alternative ruter.

