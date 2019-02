Det siger sig selv – man skal kunne se ud af ruderne, når man kører bil. Alligevel resulterer dovenskab i, at danskerne ofte ikke kan netop det.

»Det er meget enkelt. Hvis du ikke fjerner is og sne fra dine ruder, så er du i fare for dig selv og dine medtrafikanter,« lyder det kontant fra politiassistent ved Rigspolitiet, Christian Berthelsen.

Politiet oplever ofte problemet, og du kender nok godt situationen.

Det er tidlig morgen. Natten igennem har det sneet eller det har været frostvejr, og derfor er dine bilruder dækket af et hvidt lag, som er umuligt at se igennem.

Du har travlt og får kun nødtørftigt fjernet isen, så du lige kan kigge ud gennem et lille hul. Men det er ikke godt nok, understreger Christian Berthelsen.

»Det er ganske enkelt dovenskab. Det er den forklaring, jeg har fået fra alle, jeg har stoppet. De prøver at pakke det ind i, at de ikke havde tid til at fjerne isslaget eller bare ikke fik det gjort, men det bunder altid i dovenskab.«

Ifølge politiassistenten bunder ’forglemmelsen’ i, at mange ikke indser, hvor farlig en situation, de faktisk skaber.

»Der er en grund til, at bilers ruder er så store,« som han siger.

Generelt er det farligt med ting, der dækker over ruderne, om det så er sne, is eller et klistermærke. For selv et stort køretøj som en lastbil kan gemme sig bag en lille ting, hvis vinklen er rigtig.

Straffen for at køre med tilisede ruder varierer alt efter, hvor lidt bilisten kan se. Det er med andre ord op til en vurdering fra den enkelte politibetjent.

I værste tilfælde kan bilisten risikere en betinget frakendelse af kørekortet og en bøde, som kan være af varierende størrelsesorden.

Dog kan betjenten også vælge at nøjes med en bøde på 1.000 kroner for forseelsen.