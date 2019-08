Et problem i signalsystemet, der tidligere har ført til at alle tog nord for Aalborg stod stille, er nu løst.

Der vil dog gå noget tid, før togene kører efter køreplanen.

Det oplyser Nordjyske Jernbaner til DR.

Samtlige tog var fredag aften ramt af et brud på signalsystemet.

»Der er sket en signalfejl. Hele signalsystemet er gået ned, det vil sige, der er sort skærm over alt, og togene ved ikke, hvor de skal køre hen,« siger administrerende direktør Peter Hvilshøj fra Nordjyske Jernbaner til TV 2 Nord.

Der er tale om tog fra Aalborg til Brønderslev, Hjørring, Hirtshals, Frederikshavn og Skagen.

Nordjyske Jernbaner forsøgte i løbet af aftenen at genstarte systemet for at løse problemet hurtigst muligt, så man kunne undgå at passagerer skulle med busser som alternativ.

