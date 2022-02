I øjeblikket er der akut vejarbejde på Holbækmotorvejen.

Det akutte vejarbejde skyldes risiko for underminering, hvilket betyder at vejen er i fare for at gå i stykker.

»Der er et hul, der skal ud for at blive tilset,« siger Jakob Riis-Petersen, der er vagthavende hos Vejdirektoratets Trafikcenter.

Og derfor er der altså dårlig nyt, hvis du befinder dig på Holbækmotorvejen. For det er endt ud i kø nær mellem Roskilde og Gevninge.

»Lige nu er der fem til 15 minutters kø,« siger Jakob Riis-Petersen.

Og den kø kommer nok til at forsætte endnu. Så hvis du i løbet af den næste stykke tid skal forbi Holbækmotorvejen, må du væbne dig med tålmodighed.

»Vejarbejdet er sat til at blive færdige inden den 23. februar. Det er dog nok færdigt før,« siger han.

På Vejdirektoratets hjemmeside kan det ses, at køretøjerne i skrivende stund snegler sig afsted på 11 kilometer i timen.

