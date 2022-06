Lyt til artiklen

Tekniske problemer betyder, at det lige nu ikke er muligt for bilister at passere Aggersundbroen.

Al trafik er således spærret, og der er begyndende kødannelse på stedet.

Det oplyser Vejdirektoratet til B.T.

Broen, der går over Limfjorden og ligger nær Løgstør, kan i det daglige åbnes, så skibe kan passere. Og det er i den forbindelse, problemet er opstået.

»Det tekniske problem er, at broklappen ikke vil lukke, efter den har været åben.«

»Der arbejdes på højtryk med at få det løst, men lige nu er der ingen tidshorisont,« lyder meldingen fra Vejdirektoratets pressevagt til B.T.

Som følge af problemerne er der opstået kø, som lige nu ikke giver de store forsinkelser.

»Det er ikke det store endnu. Der er noget, og jo længere tid, det tager at få den åbnet, jo mere vil der komme,« lyder det.

Eftersom Vejdirektoratet ikke kan oplyse en tidshorisont, opfordrer man bilister til at følge situationen på trafikinfo.dk.

B.T. følger situationen.