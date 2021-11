Havde du glædet dig til en tur til Norge i weekenden, kan det være, du må ændre planer.

I hvert fald hvis du skal sejle fra Hirtshals.

For det kraftige blæsevejr gør nemlig, at flere ruter er blevet udsat eller helt aflyst mellem Hirtshals og forskellige destinationer i Norge.

»Det er hårdt vejr derude. Så vi har måttet ændre lidt af hensyn til sikkerhed og passagerernes komfort,« forklarer Henrik Renneberg, der er administrerende direktør for Color Line Danmark.

Færgeselskabet måtte aflyse afgangen klokken 12.45 fra Hirtshals mod Larvik, mens de senere afgange fredag mod henholdsvis Kristianssand og Larvik er blevet udsat.

At fredagens sene afgange ikke er blevet aflyst, skyldes ifølge direktøren, at vejrprognoserne viser, at forholdene bliver bedre ud på eftermiddagen.

Hvis man har haft billet til en af de aflyste afgange, så vil man blive tilbudt at få pengene tilbage eller blive ombooket til en anden afgang.

Det er dog efterhånden sjældent, at selskabet helt må aflyse sine afgange.

»Det gør vi nok fem eller seks gange om året, men det er ikke så tit det sker længere. Det skyldes, at vi har mere moderne færger, men også at prognoserne er blevet mere præcise,« siger Henrik Renneberg.

Det er ikke kun Color Line, der er påvirket af fredagens blæsevejr. Også Fjordline har måttet udsætte afgange mellem Norge og Hirtshals.