Det næste stykke tid kan det godt være, du lige skal tjekke en ekstra gang, inden du tager ned mod letbanen, hvis du skal til eller fra Aarhus.

Der er er nemlig ændring i afgangene for Letbanen. Ændringerne skyldes blandt andet vedligehold og anlægsarbejde.

Rejsegarantien dækker ikke, men Midttrafik opfordrer til, at man løbende tjekker Rejseplanen og Midttrafik live for at finde alternative ruter.

L2 Letbanen

Søndag 3. Oktober

Aarhus H – Lystrup

Sidste afgang fra Aarhus H til Lystrup/ Lisbjergskolen klokken 20.17

Sidste afgang fra Lystrup-Lisbjergskolen til Aarhus H klokken 21.02

Søndag 10. oktober

Aarhus H – Lystrup/ Lisbjergskolen

Sidste afgang fra Aarhus H til Lystrup/ Lisbjergskolen klokken 20.17

Sidste afgang fra Lystrup-Lisbjergskolen til Aarhus H klokken 21.02

Kongsvang – Aarhus H

Sidste afgang fra Kongsvang til Aarhus H klokken 20.09

Sidste afgang fra Aarhus H til Kongevej klokken 20.45

Mandag 11. oktober til torsdag 14. oktober

Aarhus H – Lystrup/ Lisbjergskolen

Sidste afgang fra Aarhus H til Lystrup/ Lisbjergskolen klokken 20.47

Sidste afgang fra Lystrup/ Lisbjergskolen til Aarhus H klokken 21.32

Søndag 17. oktober til torsdag 21. oktober og den 24. til 28. oktober

Odder – Aarhus H

Sidste afgang fra Odder til Aarhus H klokken 21.34

Sidste afgang fra Aarhus H til Odder klokken 22.45

L1 Letbanen

11. oktober til 14. oktober

Aarhus – Ryomgård

Natten efter 11 oktober til og med natten efter 14. oktober

Afgangen klokken 00.49 fra Aarhus til Ryomgård er aflyst.

26. september til 30. september og 3. oktober, 7, oktober samt 10. oktober

Aarhus – Hornslet

Letbanen kører ikke om aftenen mellem Aarhus H og Hornslet i perioden 26. september til 30. september og 3. oktober til 7. oktober, samt 10. Oktober.

Sidste afgang på hverdage fra Aarhus er klokken 20.49. Søndag 3. og 10. oktober klokken 19.49.

Sidste afgang på hverdage fra Hornslet er klokken 19.51 og på søndage klokken 20.51.