Er du en af dem, der trofast bruger Letbanen til arbejde, skole eller, når du skal besøge vennerne?

Så kan det godt være, du lige skal være sikker på, du er opdateret på rejseplanen.

Fra 3. januar 2022 kører Letbanen nemlig efter en ny køreplan.

Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse.

Den nye køreplan betyder, at der kommer flere afgange mellem Grenaa og Aarhus i myldretiden, og at der er ændrede afgangstider mellem Odder og Lisbjerg/ Lystrup.

Ikke mindst betyder det også en nedlukning af strækningen mellem Lystrup og Østbanetorvet på grund af sporarbejder.

Midttrafik anbefaler derfor, at man tjekker den nye køreplan, inden man begiver sig afsted efter juleferien.

De nye køreplaner ligger på Midttrafiks hjemmeside, og Rejseplanen er ligeledes opdateret med de nye tider.

De nye køreplaner indeholder ændringer påbåde L1 og L2: