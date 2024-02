Det er ikke længe siden, vi blev bedt om at holde afstand og kun sidde tæt sammen med vores nærmeste familie i togene.

Nu går DSB den stik modsatte vej, skriver TV 2 Kosmopol.

Med to røde streger på sæderne i S-togene vil DSB vise pendlerne, at der sagtens kan sidde tre personer – og ikke kun to, som det ofte er tilfældet.

Også i myldretiden.

»De er designet, så der godt kan sidde tre personer, og det er lidt svingende, om passagererne udnytter det,« siger DSBs kundechef Charlotte Saltoft Kjærulff til TV 2 Kosmopol.

De røde streger er en del af en omfattende renovering af S-togene, hvor 135 togsæt skal have nyt interiør.

»S-togene kører hver dag med 350.000 kunder, så togsættene trænger til en overhaling. Vi glæder os til, at togene er sat i stand og håber, at vores kunder tager godt imod dem,« siger Charlotte Saltoft Kjærulff i en nyhed om renoveringen på DSBs hjemmeside.

DSB er allerede i fuld gang, og de første renoverede togsæt kom på skinnerne i denne uge – med de røde streger på sæderne.