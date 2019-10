Dagene bliver fortsat kortere og kortere, og de mange timer uden dagslys gør, at bilister skal være ekstra opmærksomme.

Der er nemlig specielt en ting, som sker mere hyppigt, efter urene er blevet stillet til vintertid.

Og faktisk er det ikke bilisterne, som er årsag til de ulykker.

Det er hundeejere, som ikke tænker sig som, oplyser Dyrenes Beskyttelse.

De seneste to år har der været dobbelt så mange påkørsler af hunde i både november og december, end der har været i oktober.

Og derfor påpeger Dyrenes Beskyttelse nu, hvor vigtigt det er, at man husker at placere reflekser på dyrene.

'Det er vigtigt at sørge for, at have reflekser på sine dyr, når man går tur med dem i skumring og efter mørkets frembrud. Udover at hunde skal have reflekser på, er det også vigtigt at huske heste, hvis man rider langs vej,' siger Yvonne Johansen, der er dyreværnschef i en pressemeddelelse.

'Det kan være reflekshalsbånd, reflekssnor, eller en lygte. Derudover opfordrer vi også til, at folk selv husker reflekser på deres tøj,' forklarer hun.

Og de forklarer, at det faktisk ofte ikke kan være nok at placere reflekser i halsbåndet.

Fordi hvis hunden er lille og har en meget stor pels, kan refleksen i halsbåndet stadig være svær at se.

I stedet er det derfor vigtigt også at have reflekser i selen.

En lygte kan også gøre en stor forskel for hundens sikkerhed, så det er nemmere for bilisterne at se den.