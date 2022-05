Det kan ende med at stå på kø, kø og masser af kø.

For når præmiekvierne, traktortrækket og DM i Grill først løber af stablen på Roskilde Dyrskue, så kan det give trafikale udfordringer.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Vejdirektoratet opfordrer derfor bilisterne til at fylde tålmodighed på tanken og følge Vejdirektoratets trafikråd, hvis køreturen går forbi Roskilde-området i den kommende weekend.

Fra fredag 27. til og med søndag 29. maj bliver der afholdt Roskilde Dyrskue, og arrangøren forventer et sted mellem 80.000 og 90.000 gæster.

Det kommer til at skabe øget trafik på vejene og der vil i perioder være tæt trafik i området omkring dyrskuepladsen i Roskilde.

Derfor gør bilister på Holbækmotorvejen og Køgevej ved Roskilde klogt i at køre hjemmefra i ekstra god tid de kommende dage.

Man skal derfor forvente ekstra rejsetid fredag og lørdag mellem kl. 09.00 og kl. 14.00 omkring frakørsel 12 på Holbækmotorvejen i begge retninger.