Nedsat fart, men også skriggule og skriggrønne pangfarver kan være blandt løsningerne på at nedbringe antallet af dræbte motorcyklister i trafikken.

Det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse, hvor de gør status på et blodigt første halvår, der har kostet 10 motorcyklister livet.

De mange solskinstimer har ifølge organisationen fået flere til at sætte sig op på motorcyklerne, og det har betydet, at vi allerede nu har set næsten lige så mange dødsfald i år som sidste år. I hele 2017 døde 11 motorcyklister ifølge Vejdirektoratet.

Fakta De mest typiske motorcykelulykker: Motorcyklist kører ind i et sving med for høj fart og mister herredømmet.

Bilist, der skal svinge til venstre, overser en modkørende motorcyklist. Ofte kører motorcyklisten med for høj fart.

Bilist, der kører ud fra sidevej, fejlvurderer hastighed og afstand - eller overser helt motorcyklist.

Motorcyklist under overhaling opdager for sent, at bilen foran er ved at svinge til venstre. Ofte kører motorcyklisten med for høj fart.

Motorcyklist kører op bag i holdende bil.

»Det er bekymrende, at der er sket så mange dødsulykker i år. Selv om de fleste motorcyklister kører pænt, er meldingen fra politiet, at flere af forårets ulykker skyldes for høj fart på motorcyklen,« siger Jeppe Holm Gudmandsen, pressemedarbejder i Rådet for Sikker Trafik.

I pressemeddelelsen opfordres i øvrigt til, at motorcyklisterne bærer tøj og hjelme i pangfarver, da det er farver, 'som øjets nethinde er allermest følsom over for'.