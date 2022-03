Igen, igen, igen, fristes man til at sige.

Letbanen har haft store problemer med at køre i Aarhus, siden der er kommet frost på køreledningerne.

Og nu varsler Midttrafik endnu en gang driftsproblemer og mulige ændringer for Letbanen.

»På grund af risiko for is på køreledningerne, er der onsdag morgen den 16. Marts, indsat erstatsningsbusser på rute 88 på strækningen mellem Hornslet og Grenaa,« skriver Midttrafik på sin hjemmeside.

Midttrafik opfordrer til at se køreplanen for rute 88, som vil køre de første afgange onsdag morgen og fortsætte, hvis der er driftsproblemer.

Letbanens problemer med at køre i frost har i denne måned mødt kritik.

Byrådsmedlem i Teknisk Udvalg Jakob Søgaard Clausen (DF) har blandt andet rettet en skarp kritik.

»Hvert år lover de bod og bedring og siger, at NU har de fundet en løsning. Men det har de jo tydeligvis ikke. For mig viser det tydeligt, at det er en forældet teknologi, der ikke passer ind i de danske forhold,« sagde han 5. marts til B.T.

Også flere borgere er ved at have fået nok – både af den manglende kørsel og manglende information.

»Jeg er kommet til et punkt, hvor jeg er ligeglad med, hvad deres problem er. Jeg vil ikke høre flere sange fra de varme lande om nye olier og smørelser. Jeg vil vide, hvad vi borgere skal gøre, når vi står der klokken 6 om morgenen og ikke kan komme i kontakt med nogen,« sagde Pia Andersen til B.T.

Aarhus Letbane har udsendt en pressemeddelelse, hvor de forklarer, at de er ærgerlige over situationen.

Og direktør for Aarhus Letbane har også udtrykt forståelse for borgernes frustration.

»Jeg kan sagtens forstå, de er frustrerede. Det med informationerne er et område, vi har arbejdet med og forbedret markant de sidste par år. Om morgenen melder vi ud på Midttrafik i den gule bjælke, vi skriver også allerede om aftenen før, hvis vi kan, om togene er aflyst,« sagde han til B.T.