Særligt i én del af landet er der her til morgen risiko for glatte veje.

Der er tale om det nordjyske, hvor der flere steder hen over natten er faldet sne.

Det skriver TV 2 Nord, som har talt med vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Han kommer af den grund med følgende opfordring:

»Man skal køre forsigtigt og efter forholdene. Jeg har været ved at kigge på vores kamera, og der er særligt hvidt i Aalborg- og Hjørring-områderne, men der er pletvis glatte veje i det meste af Nordjylland,« siger han til lokalmediet.

På det sociale medie X har politikredsen onsdag morgen også oplyst om de potentielt glatte veje:

»Der saltes i store dele af Nordjyllands politikreds. Kør forsigtigt, der kan være glat,« lød det i de tidlige morgentimer.

Danmarks Meteorologiske Institut oplyser ligeledes på sin hjemmeside, at der her til morgen er »risiko for pletvis sneglatte veje« i Nordjylland.