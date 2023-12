Det kan være en god idé at være lidt ekstra opmærksom, hvis du skal ud at køre på vejene denne onsdag morgen.

Der kan nemlig være glat flere steder.

Sådan lyder det i et opslag udsendt det sociale medie X af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Vi er vågnet op til en kold og klar morgen med temperaturer mellem en grads frost og fire graders varme,« lyder det i opslaget, som fortsætter:

»Der er flere steder i landet risiko for rimglatte veje, så kør forsigtigt og hold øje med trafikinfo.dk.«

Klikker man på den side – som drives af Vejdirektoratet – kan man også se, at der er blå markeringer flere steder rundt omkring i landet.

Det indikerer områderne, hvor der kan være pletvis sne- og isglatte veje.

På det sociale medie X oplyste VintertjenestenKbh, som hører under Københavns Kommune, natten til onsdag også, at man har været ude for at salte:

»Vi har klokken 03.50 igangsat saltning af byens primære veje samt byens cykelstier for at undgå glatføre. Kør og gå efter forholdene,« lyder det.