Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Torsdag vågner danskerne op til en iskold morgen med temperaturer under frysepunktet.

Det får både politiet og DMI til at komme med en advarsel.

For temperaturfaldet er dårligt nyt for de danske trafikanter forud for myldretidstrafikken torsdag morgen.

»Der er faldet meget sne flere steder i Danmark, som i løbet af eftermiddagen (onsdag, red.) er smeltet. Der er dannet store vandpytter. Disse vandpytter forsvinder ikke. I nat falder temperaturen til under frysepunktet og vandpytterne fryser til is. Kør forsigtigt, hvis I skal ud og køre,« skriver DMI's vagthavende meteorolog Mette Wagner på vejrtjenestens hjemmeside.

Også Midt- og Vestsjællands Politi har i løbet af natten advaret mod det glatte føre.

»Hvis du ad vejen i sneen 'hjuler', så er der en risiko for at du får buler. Hold afstand og sænk din fart, så er du i sandhed vis og smart!,« lyder det poetisk fra politikredsen på Twitter.

Ovenikøbet melder DMI om risiko for rimtåge i morgentimerne.

Af Vejdirektoratets trafikkort fremgår det, at rigtig mange danskerne skal være ekstra varsomme.

Bortset fra hovedstadsområdet og spredte steder rundt om i landet – især i det midt- og vestjyske – er der melding om glatte veje over hele landet tidlig torsdag morgen.

Du kan selv tjekke, hvordan situationen er i dit område HER.