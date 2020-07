Der skal lægges ny asfalt på en kort strækning på Fynske Motorvej ved Nyborg, og det betyder øget risiko for kø i en uge.

Vejarbejdet vil således foregå fra søndag den 5. juli til fredag den 10. juli, hvilket betyder, at kun et spor vil være farbart i den periode.

Det oplyser Vejdirektoratet til TV 2 Fyn.

»Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid,« oplyser de.

Det er på en 250 meter lang strækning under jernbanebroen i begge retninger mellem afkørsel 45 ved Nyborg Øst og afkørsel 46 ved Nyborg V, at asfalten skal udskiftes.

Det skyldes, at den er nedslidt, fortæller Vejdirektoratet.

Arbejdet vil hovedsageligt blive udført fra klokken syv om aftenen og frem til 6.30 næste morgen.

På grund af det kun ene farbare spor, anbefaler Vejdirektoratet, at man forsøger at køre uden for dette tidsrum, hvis man vil undgå kø.