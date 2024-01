»E45 er særdeles glat i begge retninger mellem Aalborg og Randers.«

Sådan skriver DR P4 Trafik Midt&Nord torsdag morgen, hvor der er sket et uheld på motorvejen.

Uheldet skete på Nordjyske Motorvej i nordgående retning mellem Støvring og Bonderup, oplyser Vejdirektoratet.

Ulykkesstedet er endnu ikke sikret.

Af Vejdirektoratets trafikkort fremgår det, at der er opstået tæt trafik og kødannelse frem mod ulykkesstedet, men der er i skrivende stund ingen meldinger om forlænget rejsetid.

Ifølge DR er der især glat føre på strækningen mellem Randers og Haverslev. Her skulle der være sort is på kørebanen.

Sort is er særlig farligt, fordi fænomenet dækker over et lag ren is på vejbanen, som derfor ser normal ud, selvom den er meget, meget glat.