Når du fremover besøger Aalborg Lufthavn og kigger op på de store blå afgangsskærme, vil der stå en ny by på listen.

Stockholm.

Lufthavnen har netop åbnet for deres første direkte rute til den svenske hovedstad.

Torsdag havde Ryaniar, der er selskabet bag den nye rute, første flyvning til Arlanda Lufthavn.

»Der var super positiv stemning. Det er jo fantastisk at kunne åbne en ny rute,« siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen.

Lige nu er der eftermiddagsafgange tirsdage, torsdage og lørdage.

Flyvningen koster helt ned til 78 kroner tur/retur, men hvis du vil have andet end en lille taske med ombord koster det ekstra.

»Jeg forventer, at det bliver en travl rute. Den er jo både ideel som et citybreak, en tur for studerende eller som forretningsdestination,« siger lufthavnsdirektøren og afslutter:

»Og så er det jo også med til at trække trafik til Aalborg, hvilket er positivt.«

Mens ruten til den svenske hovedstad er ny fra Aalborg, så har man siden 2017 kunnet flyve direkte til Oslo fra Aalborg.