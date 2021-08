Det er desværre ikke kun i København, at folk har så travlt, at de krydser sporet, når de befinder sig på en togstation.

Aalborg indtager nemlig en kedelig rekord sammen med Dybbølsbro, Flintholm, Skanderborg og Valby, hvor der er blevet indberettet intet mindre end 12 sporløbere det seneste år, skriver Nordjyske.

Således havner Aalborg på en femteplads over stationer, hvor sporløbere er et problem. Over hele landet har sporløbere været et stigende problem over de seneste tre år.

Der er formentligt tale om et stort mørketal, da det er lokomotivfører selv, som skal indberette det, når togpassagerer eksempelvis skyder genvej henover skinnerne.

Banedanmark har udsendt en pressemeddelelse, hvor de gør opmærksom på problemet.

I pressemeddelelsen udtale sikkerhedschef i Banedanmark, Martin Harrow, at det langt fra er ufarligt, når passagerer vælger at krydse skinnerne fremfor at bruge gangbroer eller tunneler på stationerne.

»Det er mildt sagt en meget foruroligende stigning, vi er vidne til. Det kan simpelthen ikke siges nok gange, hvor livsfarligt det er som person at gå ud på sporene,« lyder det fra Martin Harrow i pressemeddelelsen.

På trods af omkostningerne ser det ud til, at tendensen forsætter. I de første to kvartaler af 2021 er der allerede nu registeret 539 sporløbere.