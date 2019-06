Føreren af et Falck-udrykningskøretøj er i kritisk tilstand efter en alvorlig ulykke i Holstebro tirsdag eftermiddag.

Uheldet skete, da udrykningskøretøjet - som var på vej for at bistå en anden ulykke - endte i modsatte kørebane.

Den 65-årige fører kom kørende på Nybo Bakke på vej ud af Holstebro i fuld fart for at nå frem til et motorvejsuheld på Holstebromotorvejen.

Da han af ukendte årsager havnede i den modsatte kørebane, kolliderede køretøjet ifølge TV Midtvest med en modkørende bil.

Dette fik den modkørende bil til at ramme en tredje bil, mens udrykningskøretøjet ramte en fjerde.

Sammenstødet med den fjerde bil sendte Falck-køretøjet ind i et træ, som væltede ned over vejbanen.

Den 65-årige mand, som kørte udrykningskøretøjet, er blevet fløjet på sygehuset og er i kritisk tilstand.

De tre øvrige involverede er også kørt på sygehuset.

Vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi oplyser overfor TV Midtvest, at et pludseligt og voldsomt regnvejr med stor sandsynlighed har udløst ulykken.

»Al det vand har gjort, at det har været ufattelig glat,« siger han.

En bilinspektør arbejder lige nu på stedet for at undersøge de nærmere omstændigheder omkring ulykken.

