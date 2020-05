Er du en af dem, der mener, du har fået en uretfærdig parkeringsbøde, så kan det være en rigtig god idé at klage.

Det viser sig nemlig, at det for seks ud af 10 bilister kan betale sig at klage over en p-afgift.

Det fremgår af Parkeringsklagenævnets første årsrapport for 2018-2019.

Af de 153 sager, som nævnet afgjorde sidste år, fik forbrugerne medhold i 15 sager, de private parkeringsselskaber fik medhold i 129, mens ni blev afvist.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Derudover var der en lang række sager, der blev afsluttet i klageprocessen og altså slet ikke nåede frem til en behandling i nævnet.

Ud af 548 frafaldne sager valgte p-selskaberne i 409 af tilfældene at opgive deres krav.

Det vækker begejstring hos bilisternes organisation FDM og Forbrugerrådet Tænk, der repræsenterer forbrugerne i Parkeringsklagenævnet.

»Der er ingen tvivl om, at Parkeringsklagenævnet har forbedret forbrugerbeskyttelsen på det private parkeringsområde markant,« siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Det viser ikke bare antallet af afgjorte sager, men nok så vigtigt de mange frafaldne sager, hvor p-selskaberne i tre ud af fire tilfælde under klageprocessen valgte at frafalde deres p-afgift. Det betyder, at forbrugerne i 60 procent af tilfældene faktisk får noget ud af at gå til Parkeringsklagenævnet.«

I alt har 2.386 klager fundet vej til Parkeringsklagenævnet siden 1. juli 2018. Klager, som nævnet enten har behandlet eller er i gang med at behandle.

I omkring halvdelen af sagerne handler klagerne om mangelfuld skiltning, p-skiver, p-billetter og digital registrering.

Vil man som forbruger sende en klage ind til Parkeringsklagenævnet, koster det 175 kroner i gebyr. Får man medhold i sin klage, får man beløbet tilbage. Omvendt skal parkeringsselskaberne betale 3.500 kroner i gebyr til nævnet, hvis de ikke får medhold i en sag.

Det var daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA), der i 2017 besluttede at nedsætte Parkeringsklagenævnet.