Trafikken gik i fisk på hovedvejen Amtsvejen mellem Frederiksværk og Hundested i Nordsjælland tidligere tirsdag.

Her var der tirsdag eftermiddag blevet tabt godt 500 kg fisk, som spærrede hovedvejen.

Det er sket i sådan et omfang, at det ifølge P4 Trafik ville tage op mod en time at rydde op.

Brandvæsenet rykkede også ud for at bistå ved oprydningen, oplyser Nordsjællands Politi.

»Kør forsigtigt - vejen er glat,« lød det fra politiet.

Uheldet skete omkring Byaasgaard Camping.